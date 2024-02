Die FDP im Kreis Kusel bereitet sich auf die Kommunalwahlen im Juni vor: Beim Kreisparteitag ist ein neuer Vorstand gewählt und die Vorschlagsliste für die Kreistagswahl aufgestellt worden. IGM-Mitgründer Michael Groß ist der Spitzenkandidat.

Der Kuseler Kreisverband der Freien Demokraten hat vergangene Woche in Lauterecken einen neuen Vorstand gewählt. Laut Mitteilung der FDP vom Sonntag wurde Peter Jakob beim Kreisparteitag in seinem Amt als Kreisvorsitzender einstimmig bestätigt. Er geht in seine zweite Amtszeit. Jakob lobte die Entwicklung des FDP-Kreisverbands und freute sich über die Gründungen der FDP-Verbandsgemeindeverbände Kusel-Altenglan und Oberes Glantal.

Auch die beiden Stellvertretenden Vorsitzenden, Elias Lippes und Maximilian Urschel, wurden für eine zweite Amtszeit einstimmig wiedergewählt. Der Vorstand wird komplettiert durch den neuen Schatzmeister Klaus Mittelstaedt und Schriftführer Gideon Hayes. Zu Beisitzern gewählt wurden Jochen Mayer, Katharina Büdel, Christoph Markgraf und Michael Groß.

Im Anschluss an den Parteitag ist die Bewerberliste für die Kreistagswahl am 9. Juni gewählt worden. Zum Spitzenkandidaten wurde Michael Groß, Geschäftsführer der IGM in Medard, gewählt. Auf Listenplatz zwei wurde Elias Lippes gewählt, Vorsitzender des FDP-Verbandsgemeindeverbands Kusel-Altenglan und der Jungen Liberalen Kaiserslautern-Kusel-Donnersberg. Maximilian Urschel tritt auf dem dritten Listenplatz an. Er ist der Vorsitzende des FDP-Verbandsgemeindeverbands Oberes Glantal.

FDP-Kandidaten zur Kreistagswahl

Die Kandidaten auf den ersten 20 Listenplätzen der FDP für die Kreistagswahl im Juni sind: Michael Groß, Elias Lippes, Maximilian Urschel, Klaus Mittelstaedt, Jochen Mayer, Peter Jakob, Patrick Müller, Wolfgang Meyer, Katharina Büdel, Dan Gavrila, Dominique Rechner, Gideon Hayes, Jannik Ehlert, Wolfgang Buhl, Bernhard Bauer, Gunter Mohr, Thomas Threin, Klaus Reidel, Roland Heib und Wolfgang Bonnstädter.