Menschen über 80 Jahre, die noch keine Pflege benötigen, können künftig auch in den Verbandsgemeinden Weilerbach und Bruchmühlbach-Miesau vom Konzept der Gemeindeschwester plus profitieren und sich beraten lassen. Das hat der Kreistag in seiner Sitzung am Montagnachmittag beschlossen.

Seit 2015 gibt es das präventive Angebot des Landes Rheinland-Pfalz schon in den Verbandsgemeinden Landstuhl und Ramstein-Miesenbach. Dort kümmert sich Andrea Rihlmann um hochbetagte