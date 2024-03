Die CDU hat ihre Kandidatenliste für die Wahl des Verbandsgemeinderates aufgestellt: Auf Platz eins steht Norbert Herhammer.

Herhammer ist bisher nicht im Verbandsgemeinderat vertreten, aber im Stadtrat als Fraktionsvorsitzender tätig. Künftig sieht der 48-jährige Physik-, Mathematik- und Informatiklehrer seinen Schwerpunkt aber eher im Verbandsgemeinderat, während sich der bisherige Fraktionssprecher dort, Rupert Schönmehl, mehr auf die Stadtpolitik konzentrieren will und deswegen erst Platz neun auf der Liste für den Verbandsgemeinderat einnimmt.

Hinter Herhammer auf dem zweiten Platz steht Brigitte Hörhammer, die dem Verbandsgemeinderat seit 2004 angehört und schon einmal Ortsbürgermeisterin in Otterbach war. Bis Platz zehn folgen etliche derzeitige Ratsmitglieder wie Markus Rösner, Michael Pfleger, Ute Eimer-Hartmann, Jürgen Metzger und Konrad Schiwek. Mit Franz Frenger aus Otterbach ist aber auch ein neues Gesicht dabei. Auch Christine Guth, die auf Platz 14 zu finden ist, ist eine Newcomerin.

Bewerber aus sieben Gemeinden

Die Liste umfasst insgesamt 36 Kandidaten, wobei auf den letzten vier Plätzen Nachrücker zu finden sind. Der Proporz habe bei der Aufstellung eine Rolle gespielt, sagt Herhammer. So sind die großen CDU-Ortsverbände Otterberg und Otterbach vertreten, es sind aber auch Kandidaten aus Niederkirchen, Mehlbach oder Schneckenhausen dabei. Die Bewerber stammen aus sieben der zwölf Kommunen in der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg. Acht Frauen sind bis Platz 32 auf der Liste zu finden. Leider strömten diese nicht gerade in die Kommunalpolitik, meint Herhammer.

Im jetzigen Verbandsgemeinderat verfügt die CDU über sieben Sitze, stärkste Fraktion ist die SPD.

Die Liste bis Platz 20

1. Norbert Herhammer, 2. Brigitte Hörhammer, 3. Markus Rösner, 4. Michael Pfleger, 5. Franz Frenger, 6. Ute Eimer-Hartmann, 7. Marcus Weißmann, 8. Jürgen Metzer, 9. Rupert Schönmehl, 10. Konrad Schiwek, 11. Wolfgang Wohlwend, 12. Markus Hauth, 13. Conny Christmann, 14. Christine Guth, 15. Timo Uebel, 16. Benjamin Siegfried, 17. Timo Forsch, 18. Mathias Burger, 19. Jonas Falch, 20. Uwe Braband