Die Strompreise steigen in Enkenbach-Alsenborn. Wegen aktueller Gegebenheiten mussten sie neu berechnet werden.

Eine vierköpfige Familie mit einem durchschnittlichen Verbrauch werde ab dem 1. April 60 Euro pro Jahr mehr bezahlen müssen. Im November sei zwar eine Kalkulation der Strompreise vorgenommen worden, sagte Ortsbürgermeister Jürgen Wenzel (CDU) auf der Ratssitzung am Mittwochabend. Allerdings sei sie durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über den Haufen geworfen worden. Wegen der Notfallsituation während der Corona-Pandemie habe der Bund den Haushalt 2021 nachträglich in Form einer Kreditermächtigung um 60 Milliarden Euro aufgestockt. Am Ende sei das Geld aber nicht für die Bewältigung der Pandemie und ihrer Folgen gebraucht worden. Die Bundesregierung habe das Geld daher für den Klima- und Transformationsfonds nutzen wollen. Dies sei durch die höchstrichterliche Entscheidung unmöglich geworden. Daher seien auch die fünfeinhalb Millionen Euro weggefallen, die für die Entlastung der Stromkunden bezüglich der Netzentgelte geplant gewesen seien. In der Folge sei die Erhöhung der Strompreise jetzt notwendig. „Wir haben sie damit lediglich eins zu eins an unsere Kunden weitergegeben“, sagte der Ortsbürgermeister. Der Beschluss im Rat erfolgte einstimmig.