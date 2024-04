Mit Frank Matheis will die SPD am 9. Juni bei den Kommunalwahlen den Ortsbürgermeisterposten in Hütschenhausen erobern und auch auf der Kandidatenliste für den Verbandsgemeinderat von Ramstein-Miesenbach ist er für die Sozialdemokraten die Nummer eins.

Ohne Kampfabstimmung habe der SPD-Gemeindeverband Ramstein-Miesenbach seine Kandidaten für die Wahl des Verbandsgemeinderates (VG-Rat) gewählt, teilt Verbandsvorsitzender Bernd Bösl mit. Einig waren sich die Sozialdemokraten, dass sie den 48-jährigen Frank Matheis auch auf dieser Ebene zu ihrem Spitzenkandidaten machen wollten. Somit steht der promovierte Jurist, Fachanwalt für Verwaltungs- und Arbeitsrecht, der als stellvertretender Geschäftsführer des saarländischen Städte- und Gemeindetags tätig ist, an erster Stelle der VG-Ratsliste. Warum er sich politisch engagieren möchte, begründet der verheiratete Vater dreier Söhne, der in Hütschenhausen wohnt, so: „Ich möchte Verantwortung für meine Heimat übernehmen.“

Neun Frauen vertreten

Auf Platz zwei der Liste folgt Bianka Pfannenstiel. Die Lehrerin aus Ramstein-Miesenbach ist bereits Mitglied des VG-Rates und setzt sich unter anderem für Bildungspolitik ein. Auch die deutsch-amerikanische Freundschaft ist ihr wichtig. Ihr folgt an dritter Stelle Bernd Bösl. Als seine Berufe gibt der Steinwendener Lehrer, Bauingenieur und Zimmerer an. Erfahrung in der Kommunalpolitik hat er, der den SPD-Gemeindeverband leitet und wie Pfannenstiel im VG-Rat sitzt, bereits einige gesammelt. An Position vier haben die SPD-Mitglieder die ebenfalls schon im Gremium vertretene Verwaltungsangestellte Alice Grub aus Steinwenden gewählt. Die Spitzengruppe wird auf Position fünf mit Hajo Becker, dem derzeitigen SPD-Fraktionsvorsitzenden im VG-Rat, komplettiert. Momentan sind die Sozialdemokraten mit sechs Personen in dem 32-köpfigen Gremium vertreten.

So paritätisch, wie die Liste hinsichtlich der Geschlechterverteilung beginnt, setzt sie sich nicht fort. Nur neun der insgesamt 32 Kandidaten sind Frauen. Dennoch findet Bösl: „Wir haben eine ausgewogene Liste aufgestellt, die einen Querschnitt durch viele Berufe und Altersschichten darstellt. Damit sind wir für die kommende Kommunalwahl gut aufgestellt.“

Die Liste der SPD

1. Frank Matheis, 2. Bianka Pfannenstiel, 3. Bernd Bösl, 4. Alice Grub, 5. Hajo Becker, 6. Miriam Jung, 7. John Hemm, 8. Antje Demper-Mohrhardt, 9. Volker Nicolay, 10. Lilli Anna Rizzi, 11. Alexander Eckhardt, 12. Annette Heil, 13. Bernhard Schäfer, 14. Melina Clemenz, 15. Timo Schneider, 16. Lena Tragau, 17. Ottmar Jung, 18. Simone Rothhaar, 19. Frank Klein, 20. Volker Schneider (es stehen zwölf weitere Namen auf der Liste).