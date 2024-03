Man nehme drei Vereine, von diesen mehrere Abteilungen, dazu ein schönes Motto – und schon steht einem unterhaltsamen Abend nichts mehr im Wege. Der Gesangverein Enkenbach machte es mit seinen Gästen am Wochenende vor. „Der Frühling soll kommen“, gab Vorstand Goswin Förster das Motto vor.

Die Besucher im gut besuchten Sängerheim gaben ihm sichtlich und hörbar recht. „Probier's mal mit Gemütlichkeit“ aus dem lustigen „Dschungelbuch“ sangen zum Einstieg die Kinder des Kinderchors des Gesangvereins Enkenbach. Anrührend wurde der Auftritt mit dem Männerchor, als Kinder und Erwachsene zusammen Leonard Cohens „Halleluja“ sangen.

Das weckte Erinnerungen an den einstigen Enkenbacher Knabenchor, der in den 1950er Jahren unter dem Lehrer und späteren Sängerbundpräsidenten Albert Hoffmann seine größten Erfolge feierte. Alleine gefiel der Männerchor aus Enkenbach mit Medleys übers Frühlingserwachen, über die Stadt Wien und mit seinem Unterhaltungsklassiker „Hochzeit der Frösche“.

Rock, Schlager, Gospel

Nicht weniger abwechslungsreich gestaltete der Gesang- und Musikring Eisenberg mit seinem gemischten Chor und dem Männerchor seinen Auftritt. Mit fetzigen Musikmelodien rockten Werner Katzenbach und sein gemischter Chor gleich zu Beginn den Saal. Volksfeststimmung verbreitete er im zweiten Teil. Bob Dylan, The Beach Boys und die Kelly Family hatten sich die Männer als gesangliche Vorbilder ausgewählt. Als wahre Shanty-Rocker entpuppten sich die neun Sänger, als sie unter Marina Ciepieniak am Elektrikpiano von Liebe, Zeit, der „Lady in Black“ und „Sonne über Sylt“ sangen.

Farbe ins Spiel brachte mit dem gemischten Chor unter Harald Kronibus auch der Gesangverein Alsenborn. Auch dieser sang passende Lieder vom Frühling. Der Chor ließ musikalisch Herzen schlagen und hatte Schlager und Gospel im Gepäck. Beiträge aus der faszinierenden Musical- und Operettenwelt steuerte das Künstlerpaar Harald und Ekaterina Kronibus bei. Ohne Zugaben kam keiner der Mitwirkenden von der Bühne bei diesem gelungenen Gesangsabend.