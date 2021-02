Am Reichenbach bei Reichenbach-Steegen sollen Renaturierungs- und Hochwasserschutzmaßen erledigt werden. Der Verbandsgemeinderat Weilerbach vergab am Montag den Auftrag für die Genehmigungsplanung an ein Ingenieurbüro.

Hintergrund ist das Hochwasserschutzkonzept der Verbandsgemeinde. Bürgerworkshops, die in diesem Zusammenhang eigentlich stattfinden sollten, mussten pandemiebedingt ausfallen. Es gibt laut Bürgermeisterin Anja Pfeiffer nur zwei Konzepte, die schon im Entwurf oder fertig sind: für Reichenbach-Steegen und für Mackenbach. Dennoch sollten schon einmal Maßnahmen in die Wege geleitet werden, die unstrittig sind. Dazu zählt das Vorhaben am Reichenbach. In der Verwaltungsvorlage zur Ratssitzung heißt es unter anderem, dass damit der Abfluss bei kleinerem Hochwasser gedämpft und häufige Überschwemmungen vermieden werden könnten. Auch an der Mooslauter soll sich auf knapp drei Kilometern zwischen Weilerbach und Hirschhorn etwas tun. Ziel ist es dort, die Gewässerstruktur zu verbessern. Hier vergab der Rat Ingenieurleistungen. zs