Rund 300.000 Euro Fördergelder für den Neubau der Radwegbrücke zwischen Ramstein und Miesenbach erhält die Stadt Ramstein-Miesenbach vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMDV).

Im Zuge der Erneuerung des 35 Jahre alten Brückenbauwerks, das über die Bahnstrecke Landstuhl-Kusel führt, wird der Weg auf drei Meter verbreitert, teilt das Verkehrsministerium mit. Daneben sollen auch das Geländer, der Stahlüberbau und der Geh- und Fahrbahnbelag erneuert werden. Damit biete das Brückenbauwerk insgesamt wieder eine sichere Verbindung der beiden Stadtteile Ramstein und Miesenbach. Der Radweg führt zur Innenstadt. Ebenso wird mit dem Radweg die Anbindung an den Bahnhof Ramstein als auch an den Zentralen Omnibusbahnhof in Ramstein hergestellt und der Umstieg auf den öffentlichen Personennahverkehr ermöglicht.

Die Bauarbeiten für das insgesamt 405.000 Euro teure Projekt werden mit der Deutschen Bahn abgestimmt, sagte Ralf Hechler (CDU), Bürgermeister der Stadt und Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach. Der Fördersatz beträgt 75 Prozent. Ursprünglich sei die Verwaltung von rund 200.000 Euro Eigenanteil ausgegangen, nun werde es deutlich günstiger, sagte Hechler, der allerdings noch auf den offiziellen Förderbescheid wartet. Die Kosten seien im Haushalt 2022 eingestellt. Mit den Bauarbeiten werde voraussichtlich im Frühjahr angefangen. Für die Arbeiten an der Brücke sind dann vier bis sechs Wochen veranschlagt.

Bund will Radwegenetz verbessern

Das Fördergeld kommt aus dem Sonderprogramm „Stadt und Land“, mit dem das BMDV die Bedingungen für Radfahrende in der Stadt und auf dem Land verbessern will. Der Bund unterstütze die Länder und Kommunen etwa beim Neu-, Um- und Ausbau von Radwegen, Radwegbrücken, Radabstellanlagen und fahrradfreundlichen Kreuzungen ebenso wie bei der Instandsetzung vorhandener Radwege, so Volker Wissing, Bundesminister für Digitales und Verkehr (FDP). „Ein gut ausgebautes und verkehrssicheres Radwegenetz in der Stadt schafft neue Impulse für unsere Innenstädte und die Region“, teilte die rheinland-pfälzische Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) anlässlich der Förderung mit. Davon profitiere auch der Tourismus, denn jeder in den Radverkehr investierte Euro sei auch eine Investition in den Tourismus von Rheinland-Pfalz.