Unter dem Motto „Wir sind wieder da“ meldete sich der Musikverein Hauptstuhl am Pfingstwochenende in der Multifunktionshalle zurück. In lockerer Atmosphäre wurde der musikalische Abend erstmals seit zwei Jahren wieder gefeiert.

„Wir wollen das Publikum bei Essen und Trinken langsam zur Musik zurückführen“, sagte Schriftführer Bernd Ulrich. „Finanziell hatten wir schon Einbußen. Personell