Ein Mehrgenerationenplatz soll in Hauptstuhl angelegt werden. Baubeginn soll spätestens im Frühjahr 2023 sein. Der Gemeinderat stimmte der Planung in seiner Sitzung am Montagabend einstimmig zu.

Klaus Feller vom Ingenieurbüro SDU in Waldfischbach erläuterte den Plan. Ein 85 Meter langer und 2,5 Meter breiter Weg soll auf dem 1430 Quadratmeter großen Grundstück – dem alten Spielplatz hinter der Grundschule – angelegt werden. Buchten für Sitzgelegenheiten seien vorgesehen. Der Pfad soll mit Betonpflastersteinen versehen und behindertengerecht angelegt werden. Entlang des Wegs werden Ruhebänke, eine Paar-Relaxliege, eine Sitzgruppe mit Tisch, Abfalleimer und Spielanlagen aufgestellt. Drei Trampoline auf Rasenhöhe mit einem Durchmesser von je 1,90 Meter, ein Balanciersteg, eine 25 Meter lange Seilbahn, Wipptiere, ein Sitzkarussell sowie eine Hangrutsche sind geplant. Auch zwei Hochbeete werden errichtet, die nach Ansicht des Planers vom Kindergarten oder der Schule, aber auch sonstigen Bürgern bepflanzt werden können. Hauptsächlich Bäume sollen die Anlage zieren. Esskastanien und Walnussbäume sind vorgesehen.

Die Kosten bezifferte Feller auf insgesamt 253.000 Euro. Die Maßnahme wird im Rahmen der Dorferneuerung bezuschusst. In diesem Jahr soll ausgeschrieben werden, so dass spätestens im Frühjahr nächsten Jahres mit dem Bau begonnen werden kann.