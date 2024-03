Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fashionshows in Cannes, Monaco, Mailand und New York – das alles hat sie schon erlebt. Trotzdem war Katharina Maximov am vergangenen Sonntag auf der Beauty-Messe in Düsseldorf sehr nervös.

Die Visagistin Katharina Maximov aus Katzweiler war als eine von zwölf Make-up-Artists nominiert für die European Make-up Awards. Im Vorfeld konnte sie sich unter 78 Bewerbern aus zwölf