Für viel Geld wurden in den vergangenen Jahren nach und nach fast alle Bahnsteige an der Lautertalstrecke barrierefrei ausgebaut. Doch inzwischen werden dort vorwiegend alte Züge eingesetzt, die überhaupt nicht barrierefrei nutzbar sind. Das ärgert viele Fahrgäste. Was die Bahn dazu sagt.

Rund 720.000 Euro kostete 2018 der Ausbau des Bahnhaltepunkts Sulzbachtal, mit rund 1,2 Millionen Euro schlug 2020 der Bahnhof Hirschhorn zu Buche – wobei sich die ohnehin finanziell nicht