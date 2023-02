Der Albrechtshof in Hütschenhausen ist mit seiner Weiderindhaltung neuer Partnerbetrieb des Biosphärenreservats Pfälzerwald.

Seit Ende 2018 sind Jennifer und André Albrecht neben dem Landschafts-, Gartenbau- sowie Forstwirtschaftsbetrieb, mit dem sie in Hütschenhausen ansässig sind, in die Weiderindhaltung eingestiegen. Für diese sind sie nun in das Netzwerk der zertifizierten Partner des Biosphärenreservats Pfälzerwald aufgenommen worden, teilt die Geschäftsstelle des Biosphärenreservats mit. „Unsere 21 schottischen Hochlandrinder stehen ganzjährig draußen“, erläutert Jennifer Albrecht. Die Rinder eigneten sich gut für die Landschaftspflege und weideten unter anderem auf Naturschutzflächen. „Unsere Tiere sind von April bis Oktober auf diesen Flächen im Einsatz. Früher waren das Heuwiesen, nach und nach sind sie verbuscht. Bestimmte Pionierbaumarten kommen immer wieder. Da ist es wichtig, dass die Rinder die Knospen und Triebe fressen. Auch vor dornigen Sträuchern wie Schlehen machen sie nicht Halt“, erläutert André Albrecht. Auf Flächen mit besonderen Arten wie dem Teufelsabbiss, der Schlüsselblume, der Sumpfdotterblume und dem Sonnentau würden gegebenenfalls bestimmte Bereiche ausgezäunt. „Die Flächen ändern sich durch die Beweidung. Zum Beispiel können sich auch kleine Wasserstellen bilden, in denen Amphibien ihren Laich ablegen“, sagt André Albrecht.

Rund 200 Hühner auf dem Freigelände

Seit zwei Jahren hält das Ehepaar auch Hühner. Rund 200 Federtiere wohnen auf dem Freigelände um den Hof herum. Eine tier- und umweltfreundliche Haltung war den Albrechts von Anfang an wichtig, weshalb sie für die Rinder- und Hühnerhaltung auch gleich die Bio-Zertifizierung erworben haben. Eier und Nudeln, die aus diesen hergestellt werden, gibt es im hofeigenen Laden in Hütschenhausen zu kaufen. Zudem gibt es auch andere Produkte aus der Region. Bei den Partnerbetrieben des Biosphärenreservats Pfälzerwald handelt es sich um Modellbetriebe verschiedenster Branchen aus der Region, die strenge Nachhaltigkeitskriterien erfüllen und deshalb mit dem Partner-Logo des Biosphärenreservats werben dürfen. Zertifiziert werden die Betriebe vom Team der Geschäftsstelle des Biosphärenreservats Pfälzerwald in Lambrecht.

Info

Mehr Informationen unter www.pfaelzerwald.de/partner-biosphaerenreservat.