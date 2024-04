Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine kurze Aussprache der Fraktionen, viel Lob und Einmütigkeit: Der Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach für 2024 ist am Mittwochabend einstimmig verabschiedet worden. Was die Kommunalpolitiker gesagt haben und was die Bürger erwartet.

Die Verbandsgemeinde geht mit stabilen Finanzen und ausgeglichenem Haushalt