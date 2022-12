Pendler aufgepasst: Je eine Röhre des Landstuhler Hörnchenbergtunnels wird am Dienstag und Mittwoch, 6. und 7. Dezember, tagsüber voll gesperrt. Der Grund sind Arbeiten am Lüftungssystem.

Wie die Niederlassung West der Autobahn GmbH des Bundes auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilt, werden die Tunnellüfter demontiert. Eine Spezialfirma nimmt sie in beiden Röhren von der Decke. „Aufgrund der Lage und Konstruktion des Hörnchenbergtunnels werden die Lüfter für den Tunnelbetrieb bereits seit geraumer Zeit nicht mehr benötigt.“ Ein Ersatz für die Geräte sei daher nicht vorgesehen.

Los geht es mit den Arbeiten am Dienstag, 6. Dezember, in der Röhre in Fahrtrichtung Pirmasens. Dafür wird die A62 zwischen 8 und 16 Uhr ab der Anschlussstelle Landstuhl-Atzel voll gesperrt und der Verkehr über die Umleitung U20 entlang der L470, L363 und der K60 geführt. Die Röhre in Fahrtrichtung Trier ist am Mittwoch, 7. Dezember, an der Reihe und ebenfalls zwischen 8 und 16 Uhr gesperrt. Die Umleitung U7 ist ab der Anschlussstelle Bann entlang der K60, L363 und der L470 ausgeschildert. Die Autobahn GmbH bittet die Verkehrsteilnehmer „um Verständnis für die notwendigen Arbeiten und die damit verbundenen Verkehrsbeeinträchtigungen“.