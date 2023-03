Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In den vergangenen beiden Jahren war ein Besuch im Miesauer Staubsaugermuseum wegen Corona tabu. Umso interessierter lauschten kleine und große Besucher am Sonntagnachmittag den Experten-Vorträgen von Alois Steffgen und Manfred Monecke. Am Internationalen Museumstag hatten die beiden mit ihren Erklärungen und Demonstrationen alle Hände voll zu tun.

„Am Ende des 19. Jahrhunderts spielte das Beseitigen von Hausstaub bei weitem nicht die Rolle wie heute“, sagt Alois Steffgen vom Staubsaugermuseum in Bruchmühlbach-Miesau. Und an