Der Alte Markt in Landstuhl bildet von Freitag, 5. August, bis Sonntag, 7. August, die Kulisse für ein Weindorf. Unter dem Titel „Wein am Markt“ veranstaltet Christopher Molter von der Kaiserslauterer Cuvée Weinbar & Vinothek mit Unterstützung der Fördergemeinschaft Sickingenstadt diese Premiere.

Auf der Freifläche des Alten Marktes werden ringsum Verkaufswagen aufgebaut. Im Zentrum des Platzes befinden sich Sitzgelegenheiten, das Podest dient als Champagnerlounge. Gegenüber befindet sich die Bühne, auf der am Freitag ab 18 Uhr DJ Franz für die After-Work-Party unter dem Motto „Weinbeats“ auflegt. Diese Bezeichnung trifft die Sache nicht ganz, denn wildes Feiern ist nicht angesagt. Vielmehr stellt sich Molter ein „geselliges und gemütliches Miteinander bei schöner Musik und einem tollen Ambiente“ vor. Dazu soll auch die Illuminierung der Bäume und der Bühne beitragen.

Am Samstag öffnen die Stände ab 16 Uhr. Bis 18 Uhr können sich Besucher ihre individuelle Weinprobe zu einem Festpreis von 15 Euro inklusive einem Glaspfand von drei Euro zusammenstellen und ihre Favoriten – Weine und Schaumweine – zum Winzerpreis in Kisten oder Flaschen mit nach Hause nehmen. An allen Tagen sind die Weingüter Holz Weisbrodt aus Weisenheim am Berg und Schroth aus Grünstadt/Assenheim mit jeweils sieben bis acht Sorten vertreten. Ab 19 Uhr stehen die Jam Brothers mit Akustikmusik auf der Bühne.

Keine Straßensperrungen nötig

Der Sonntag beginnt um 11 Uhr mit einem Weinfrühschoppen und Musik des Duos Hoselatz. Von 18 bis 22 Uhr stehen Dressinger Acoustic Jam auf der Bühne. Neben dem Angebot der Winzer wird an allen Tagen Secco, Cocktails und Bier kredenzt. Hungrige können bei Pizza, Flammlachs vom Kota-Grill und mediterranen Spezialitäten zugreifen.

Molter geht davon aus, dass die Veranstaltung, die auf das Datum der mittlerweile nicht mehr existierenden Augustkerwe der Sickingenstadt fällt, ankommt und plant bereits eine zweite Auflage im August 2023. Nachdem es in diesem Jahr beim Stadtfest im September zwei statt drei Bühnen geben wird, kann er sich vorstellen, im kommenden Jahr auf dem Alten Markt wieder mit einer dritten Bühne präsent zu sein. In Verbindung mit dem diesjährigen Weindorf seien keine Straßensperrungen rund um den Alten Markt vorgesehen, so Molter.