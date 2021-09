Ramstein-Miesenbach. Eine kleine Delegation aus der französischen Partnerstadt Maxeville besucht Ramstein-Miesenbach am Samstag, 25. September. Vorgesehen sind ein Besuch beim Tanzsportverein, eine kleine Wanderung mit Besichtigung des Seewoogs und der neuen Kindertagesstätte in Miesenbach. Aufgrund der noch immer andauernden Coronapandemie finde der Austausch diesmal nur in kleinem Kreis statt. Er dient vor allem der Planung des Europafestes, das im Mai 2022 stattfinden und an dem die 30 Jahre währende Partnerschaft der beiden Gemeinden gefeiert werden soll. ipf