Die große Mehrheit der Ratsmitglieder sprach sich in der Sitzung am Mittwochabend für eine Öffnung des Alsenborner Schwimmbads in dieser Saison aus. Durchweg wurde betont, dass es vor allem darum gehe, Familien mit Kindern angesichts der geltenden Einschränkungen eine Freizeit-Alternative zu bieten.

„Wir haben die starke Absicht und den festen Willen, das Bad jetzt bald zu öffnen“, sagte Ortsbürgermeister Jürgen Wenzel (CDU). Am 6. Juli soll die Badesaison beginnen.