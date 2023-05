Alle Schülerinnen und Schüler im Landkreis, die einen Anspruch auf Schulwegbeförderung haben, sollen das 49-Euro-Deutschlandticket erhalten. Dafür setzen sich die Fraktionen von CDU, FWG und FDP im Kreistag ein und haben einen Antrag dazu zur nächsten Kreistagssitzung (15. Mai) gestellt.

Inhaltlich geht es laut dem CDU-Kreistagsvorsitzenden Marcus Klein darum, dass die bisherigen Fahrkarten der berechtigten Schülerinnen und Schüler auf das neue Deutschlandticket/49-Euro-Ticket umgestellt werden. „Mit Mehrkosten für den Kreis rechnen wir hierfür nicht, vermutlich sogar im Gegenteil, denn die bisherigen Monatskarten sind nicht günstiger“, so Klein. Für die Schülerinnen und Schüler ergebe sich durch die Umstellung ein erheblicher Mehrwert: Sie könnten das Ticket nämlich dann auch über die Grenzen des VRN-Tarifgebiets hinaus nutzen. Die CDU, FWG und FDP sprechen sich für eine Umstellung und Einführung des Deutschlandtickets für alle bisher schon fahrkartenberechtigten Schülerinnen und Schüler im Landkreis aus und haben beantragt, das Thema auf die Tagesordnung der Kreistagssitzung am Montag, 15. Mai, zu nehmen. Die Kreisverwaltung werde um einen Sachstandsbericht gebeten, wann und zu welchem Zeitpunkt die Umstellung erfolgen soll und welche Kosten damit verbunden seien. „Wenn es dazu noch eines Beschlusses bedarf, könnte er zudem unter dem Tagesordnungspunkt gefasst werden, damit die Umstellung in jedem Fall zügig erfolgt.“

Termin

Der Kreistag tagt am Montag, 15. Mai, im Sitzungssaal 3, im Kreishaus.