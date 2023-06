Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Interview: Die Energiekrise hat die Furcht vor einem Blackout befeuert. Doch wie wahrscheinlich sind solche Szenarien? Und was kann der Einzelne tun? Wie Landrat Ralf Leßmeister und seine Stellvertreterin Gudrun Heß-Schmidt die Risiken eines großflächigen, tagelang anhaltenden Stromausfalls einordnen und was sie den Bürgern empfehlen.