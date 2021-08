Die Bürgermeisterwahl in der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn findet am 28. November statt. Das hat der Verbandsgemeinderat am Donnerstagabend einstimmig beschlossen.

Bürgermeister Andreas Alter (SPD) wollte den Urnengang eigentlich im neuen Jahr ansetzen und den 6. März als Wahltermin, den 20. März als Termin für eine eventuelle Stichwahl vorschlagen. Seine Amtszeit endet am 30. Juni. Mithin wäre eine Wahl im Frühjahr noch möglich gewesen.

Doch die Ratsfraktionen waren anderer Meinung: In einem von allen Fraktionschefs unterschriebenen Antrag schlugen sie den 28. November vor. Silke Brunck (SPD) erläuterte, dass man sich in der Besprechung der Fraktionschefs auf diesen Tag verständigt habe. „Wir hoffen halt auch drauf, dass die Bürgermeisterwahl in der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg am 14. November die nötige öffentliche Aufmerksamkeit erzeugt“, ergänzte Alexander Roth (CDU). Dies könne sich vielleicht auch positiv auf die Wahlbeteiligung auswirken. Der 12. Dezember wurde als Termin für eine eventuell erforderliche Stichwahl bestimmt.

Andreas Alter verzichtet aus Altersgründen auf eine erneute Kandidatur. Für die SPD wird die Neuhemsbacher Ortsbürgermeisterin Silke Brunck kandidieren. Der jetzige Beigeordnete der Verbandsgemeinde, Alexander Roth, tritt für die CDU an.

Noch im Rat

Einstimmig beschloss der Rat, dass der Beitrag fürs Mittagessen an der Josef-Guggenmos-Grundschule Enkenbach-Alsenborn, der Münchhofschule Hochspeyer und der Grundschule Mehlingen auf 3,70 Euro und im Bereich der Betreuenden Grundschulen auf 60 Euro monatlich erhöht wird. Letzteres gelte für elf Monate.