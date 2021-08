Amtsinhaber Andreas Alter tritt aus Altersgründen nicht mehr bei der Bürgermeisterwahl in der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn an. Dies teilte der 63-jährige SPD-Politiker auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Bei seiner Mitteilung, dass die Neuhemsbacher Ortsbürgermeisterin Silke Brunck für die Sozialdemokraten ins Rennen gehen wird, hatte der SPD-Gemeindeverband Enkenbach-Alsenborn den Amtsinhaber unerwähnt gelassen.

„Der Vorstandschaft des SPD-Gemeindeverbandes habe ich mitgeteilt, dass ich auf eine erneute Kandidatur verzichte“, teilt Alter auf mehrfache Nachfrage der RHEINPFALZ nun mit und begründet seinen Rückzug so: „Zum einen habe ich das Pensionsalter erreicht, zum anderen möchte ich den Weg freimachen für eine äußerst engagierte und sehr befähigte junge Nachfolgerin.“ Die vom Gemeindeverband vorgeschlagene Ortsbürgermeisterin Silke Brunck werde in einer Delegiertenversammlung als Bürgermeisterkandidatin gewählt.

Den Hut in den Ring geworfen hat bereits VG-Beigeordneter Alexander Roth (CDU), der von den Liberalen unterstützt wird, die auf einen eigenen Kandidaten dieses Mal verzichten wollen. Wann die Wahl stattfindet, entscheidet der Verbandsgemeinderat am Donnerstag, 5. August, um 19 Uhr in einer Videokonferenz. Andreas Alter, dessen achtjährige Amtszeit am 30. Juni 2022 endet, spricht sich für einen Wahltermin im neuen Jahr aus, „damit die Verwaltung den Urnengang bestmöglich vorbereiten“ könne, sagt er mit Blick auf die Bundestagswahl.