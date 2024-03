Fritz Geib, seit fünf Jahren Ortsbürgermeister von Stelzenberg, kandidiert für eine zweite Amtszeit. Die FWG hat den 71-Jährigen in ihrer Mitgliederversammlung einstimmig nominiert.

„Bei allem, was einem von Bund und Land aufgehalst wird, macht kommunalpolitisches Engagement zwar nicht mehr viel Spaß, aber es gibt auch schöne Momente“, sagt Geib. „Außerdem gibt es viele Vorhaben in unserer Gemeinde, die wir in den vergangenen Jahren angeleiert haben und die ich gerne gemeinsam mit dem Rat zu Ende bringen möchte.“ Als Beispiele nennt der dreifache Opa den Neubau der Kindertagesstätte und die Fertigstellung des Neubaugebiets Römerweg mit insgesamt 50 Bauplätzen, von denen noch sechs im Besitz der Gemeinde seien. Die Erschließung laufe derzeit auf Hochtouren, berichtet Geib. „Zusätzlich beschäftigt uns der Glasfaser-Ausbau, die Dorferneuerung, die Reduzierung des Durchgangsverkehres der Busse und die Überplanung des Friedhofes mit zeitgemäßen Bestattungsformen.“