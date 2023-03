Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Von Generation zu Generation: Seit 72 Jahren wechselt in der Hausarztpraxis Henn in Bruchmühlbach-Miesau die medizinische Versorgung von einer Generation zur nächsten. Nicht nur die männliche Linie der Arztfamilie Henn sichert das Weiterbestehen. 2016 stieg Kinderärztin Kirsten Henn, Ehefrau von Sebastian Henn, mit in die Praxis ein.

„Irgendetwas mit Musik oder in die Richtung chemisch-technischer Laborassistent.“ Sebastian Henns ursprünglicher Berufswunsch war ein völlig anderer. Nach der klassischen Zivildienstkarriere