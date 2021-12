Das Seniorenheim der Braun’schen Stiftung verfügt nunmehr neben einer regulären auch über eine Rollstuhl-Rikscha mit Elektroantrieb, damit auch Bewohnerinnen und Bewohner, die im Rollstuhl sitzen, Ausfahrten durch die Verbandsgemeinde genießen können. Möglich wurde dies durch eine Spende in Höhe von 11.000 Euro von Bianca Geiger.

Sie habe gelesen, dass der Verbandsgemeinderat gemeinsam mit dem Förderverein die Anschaffung einer solchen Rikscha plane und sich entschlossen, die Kosten dafür zu übernehmen, so Bürgermeister Matthias Schardt (CDU). Der ursprünglich vom Verbandsgemeinderat beschlossene Zuschuss von 7500 Euro fließt nun statt in die Anschaffung einer Rikscha in den Kauf von Aufstehhilfen, die das Aufstehen aus dem Bett erleichtern. Das sei eine Entlastung für das Pflegepersonal und eine Erleichterung für die Bewohner, so Geschäftsführer Wolfgang Kuhn. „Dass wir den Zuschuss der Verbandsgemeinde nun für andere Zwecke und Geräte verwenden können, ist ein Bonus, den wir gerne nutzen.“

Nach Auffassung des Stiftungsratsvorsitzenden Reiner Hör trage die Rikscha zur Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner bei. „Die Spende zeigt, dass das Stift Bianca Geiger am Herzen liegt. Das freut uns sehr und es macht uns stolz.“ Rudi Jud, Vorsitzender des Fördervereins, der die Ausfahrten mit den beiden Rikschas organisiert, freute sich ebenfalls über die Spende. Ziel des Projekts „Radeln ohne Alter“ sei es gewesen, dass die Seniorinnen und Senioren wieder „Fahrtwind in den Haaren“ spüren könnten. Das Angebot werde sehr gut angenommen. „Wir freuen uns, diese Möglichkeit dank der Spende künftig auch für die Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer anbieten zu können.“ Durchgeführt werden die Fahrten mit ehrenamtlichen Fahrern.