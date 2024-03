In Rheinzabern wird ein neues Gymnasium gebaut. Das hat der Kreistag am Montagabend bei zwei Gegenstimmen beschlossen. Das dreizügige Gymnasium soll am Standort der Integrierten Gesamtschule (IGS) eingerichtet werden. Schon im Schuljahr 2025/26 sollen Kinder dort aufgenommen werden können. Im IGS-Gebäude sind Räume dafür frei. Voraussichtlich bis 2030 soll ein Neubau stehen. Hintergrund der Entscheidung sind vornehmlich die steigenden Schülerzahlen, die am Wörther Europa-Gymnasium erwartet werden. Das ist für sechs Eingangsklassen ausgelegt, laut Schulentwicklungsplan werden die Anmeldezahlen in den nächsten Jahren aber deutlich höher sein. Die Prognosen seien „alarmierend“ gewesen, sagte Landrat Fritz Brechtel (CDU) in der Sitzung des Kreistags. Das neue Gymnasium soll die Wörther Schule entlasten.