Großeinsatz für die Neustadter Feuerwehr am Montagnachmittag: Um 16.27 Uhr ging laut Bernd Kaiser vom Medienteam der Alarm „Fahrzeugbrand auf der Autobahn“ ein. Mit mehreren Fahrzeugen machten sich Einsatzkräfte von der Hauptfeuerwache sowie aus Lachen-Speyerdorf auf den Weg zur A65. Da sich eine große Rauchwolke gebildet hatte, konnte die Feuerwehr die Unfallstelle leicht finden. Der brennende Wagen, ein Mercedes-Kombi, stand auf der Abfahrt der A65 in Richtung B271/Deidesheim. „Als wir kamen, stand das Auto in Vollbrand“, so Kaiser. Es sei aber niemand verletzt worden. Offenbar habe der Fahrer gemerkt, dass etwas im Auto brennt und ist noch an den Fahrbahnrand gefahren. Für die Dauer der Lösch- und Bergungsarbeiten musste die Abfahrt an der A65 gesperrt werden.