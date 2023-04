Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Innenhof der Zeiskamer Fuchsbach-Grundschule soll zum Schuljahresende in neuem Glanz erstrahlen. Der anvisierte Zeitplan wird eingehalten: Die Vorbereitungsarbeiten sind seit 21. Mai abgeschlossen. Am 10. Juni beginnen die Arbeitseinsätze. Eine Fraktion im Gemeinderat zweifelt die Finanzierung des Projekts an.

Wie berichtet, wollen Schule sowie deren Freundes- und Förderkreis mit dem Verein Naturspur und freiwilligen Helfern den Schulhof naturnah umgestalten. Naturspur hatte dazu vor gut einem Jahr mit Dritt-