Die Rheinvorlandgestaltung ist derzeit ein zentrales Thema in der Gemeinde Leimersheim. Ziel ist es, die Aufenthaltsqualität zu steigern.

Zu Beginn seiner Sitzung am Mittwoch besichtigte der Rat die Baustelle. Gudrun Dreisigacker von der SGD Süd und Ursula Nothhelfer vom Landschaftsarchitekturbüro SNOW erläuterten den Sachstand. Sie berichteten, dass die Asphaltarbeiten vorgezogen wurden. Weitgehend abgeschlossen ist die Pflasterung der Wege und auch der Steg in die Rheinaue besteht bereits. Insbesondere mit diesem soll die Natur in Szene gesetzt werden.

Ortsbürgermeister Matthias Schardt (CDU) sagte, dass man eigentlich einen Weg durch den Oberen Grund gewünscht habe. Dieser sei aber weder bezahlbar noch genehmigungsfähig gewesen. Um der Verkehrssicherungspflicht nachzukommen, wären zu große Eingriffe in die Natur erforderlich gewesen. Schardt betonte, dass man mit der Rheinvorlandgestaltung die Aufenthaltsqualität steigern möchte, ausdrücklich nicht die Parkraumqualität. Dennoch werde es Parkplätze geben.

Kein Spielplatz am Rheinufer

Schardt sagte, er sei auch schon gefragt worden, warum am Fähranleger ein Kreisel entstehe und erklärte, dass man damit dem Fährverkehr eine Struktur geben möchte. Zugleich biete er durch einen mittig gepflanzten Baum Auflockerung. Die Fahrbahnmarkierungen sollen in Abstimmung mit dem LBM im kommenden Jahr aufgebracht werden. Spielpunkte, wie Findlinge oder eine Balancierstrecke und Sitzgelegenheiten ergänzen die Anlage. Einen offiziellen Spielplatz wollte man so nah am Rheinufer bewusst nicht errichten. Sitzmöglichkeiten und eine ansprechende Anlage entstehen auch um das Denkmal, einen Obelisken direkt am Rheinufer in der Nähe des Hafens. Dessen Umfeld wird jedoch auch von der Schifffahrtsverwaltung genutzt, wie aktuell einige Halden von der Auskiesung der Schifffahrtsrinne zeigen. An verschiedenen Stellen werden Infotafeln aufgestellt.

Nothhelfer erläuterte, dass die Rampen südlich des Fähranlegers und beim Denkmal bewusst integriert wurden, da bei einer Entfernung die Gemeinde für den Uferbereich unterhaltspflichtig geworden wäre. Mit der Fertigstellung wird in einigen Wochen gerechnet, die Einweihung ist jedoch für das kommende Jahr angedacht, wenn die Vegetation wieder hergestellt ist.