Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

STEINWEILER. Die Straßen in Steinweiler sind marode. Genauer gesagt, in der die Giltwingert-, Jahn- und Gartenstraße stehen Sanierungsarbeiten an. Wobei nach dem derzeitigen Planungsstand weder ein Kosten- noch ein Zeitrahmen zu benennen ist. Fest steht dagegen: Die Arbeiten werden aufwendig.

Schäden am Belag und fehlende Gehwege, muldenförmige Setzungen, die zu Stolperfallen werden und keine abgesenkten Bordsteine im Sinne der Barrierefreiheit. Risse, eine schlechte Entwässerung