Peter Beyer, Dritter Beigeordneter der Verbandsgemeinde Lingenfeld, ist CDU-Spitzenkandidat für die Wahl des Verbandsgemeinderats: Bei den Kommunalwahlen am 9. Juni steht der Lingenfelder auf Listenplatz eins. Drei Dinge fallen auf.

„Wir haben uns als CDU-Fraktion in der jetzt ablaufenden Legislaturperiode konstruktiv-kritisch im Verbandsgemeinderat und den Ausschüssen engagiert“, resümiert CDU-Gemeindeverbandsvorsitzende Christiane Vollrath (Lustadt). Und betont, dass die CDU unter anderem durch Anträge einiges auf den Weg gebracht habe. Als Beispiele führt sie die digitale Bereitstellung des Amtsblattes und vor allem die Reinigung des Abwassers von Mikroplastikpartikeln in der Kläranlage an. „Gerade dieser Antrag wurde sehr positiv angenommen und mündet nun in der Planung einer vierten Reinigungsstufe in der Kläranlage“, freut sie sich.

Vollrath findet, dass dieses Beispiel besonders gut zum CDU-Motto für den Wahlkampf und die anschließende Arbeit im Verbandsgemeinderat passe: „Zusammen Zukunft schaffen!“ Die Kandidatinnen und Kandidaten auf der Liste stünden bereit, um Verantwortung zu übernehmen und die Verbandsgemeinde fit für die Zukunft zu machen.“, so Vollrath. Auffällig: Mit Jens Przygode und Kai Rihm kandidieren zwei ehemalige FDP-Mitglieder als Parteilose auf der Liste.

Apropos Parteilose: Vier der sechs Bewerber(innen), die parteilos sind, kommen aus Weingarten. Dritte Auffälligkeit: Gleich zwei Kommunen sind nicht mit Personen auf der Liste vertreten: „Leider konnten wir in Freisbach und Westheim keine Kandidatinnen oder Kandidaten gewinnen. Auch die bisherigen stehen leider aus gesundheitlichen oder privaten Gründen nicht mehr zur Verfügung. Das bedauern wir sehr“, teilte Vollrath auf RHEINPFALZ-Nachfrage mit.

Die Liste

1. Peter Beyer (Lingenfeld/Li), 2. Christiane Vollrath (Lustadt/Lu), 3. Stefan Becker (Weingarten/W), 4. Jürgen Wolff (Schwegenheim/S), 5. Ramona Schlick (Li), 6. Daniel Groß (W), 7. Jens Przygode (Li/parteilos), 8. Rolf Werner (S), 9. Elke Hellmann (Li), 10. Nico Epple (Li), 11. Julio Fonseca Rodrigues (W), 12. Wolfgang Thibaut (S), 13. Angela Rieger (W/parteilos), 14. Franz Rudolf Aßmann (Li), 15. Marion Ackermann (S), 16. Bernhard Münzer (W/parteilos), 17. Erwin Leuthner (Li), 18. Markus Hauß (S), 19. Lena Johler (Lu), 20. Kai Rihm (Li/parteilos), 21. Christopher Hauß (S), 22. Hannes Krisch (Lu), 23. Gabriele Urschel (W), 24. Marcel Schlick (Li), 25. Peter Settelmeyer (W), 26. Viktor Kolschek (S), 27. Klaus Gebauer (Li), 28. Heike Bohr (W/parteilos), 29. Andreas Holl (Lu), 30. Doris Dähler (W/parteilos), 31. Winfried Kraus (S), 32. Thorsten Schafberg (Lu)