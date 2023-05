Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Verwaiste Parzellen sucht man auf dem Lingenfelder Campingplatz vergeblich. Stattdessen warten Interessenten jahrelang darauf. Aber nicht nur für Dauercamper bietet das Gelände am Badesee viel. Und die Verantwortlichen haben weitere Ideen.

An heißen Tagen pilgern Hunderte zum Lingenfelder Badesee, der unmittelbar an den Campingplatz angrenzt. Platzwart Christian Dillmann hat in den vergangenen Monaten einiges getan, um den Uferbereich