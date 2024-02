B10: Kassenhüter legen Stopp nahe

Bürgerinitiativen in der Region tragen seit Jahren vor, warum sie den vierspurigen B10-Ausbau für falsch halten. Durchgedrungen sind sie damit bisher nicht. Jetzt kann man die Bedenken nicht mehr aussitzen oder wegdiskutieren: Der Bundesrechnungshof stößt ins selbe Horn.

Plakatekleber fühlt sich wie Nawalny

Der Plakatekleber war wieder in Landau aktiv. Vor rund einem halben Jahr war er zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden. Am Montag startete die Revision – und der 60-Jährige verglich sich mit Berühmtheiten.

Sportplatz wird zu Wohngebiet

Auf dem Fußballplatz in Burrweiler wird schon längst nicht mehr gekickt. Die Gemeinde möchte dem Gelände daher neues Leben einhauchen. Es soll zu Bauland werden. Doch so einfach und schnell geht das nicht.

Kunstwerke über Artensterben zerstört

„Outdoor Gallery“ – so bezeichnet der Künstler Hermann Weber die großformatigen Plakate an seiner Hofmauer direkt an der Berger Ludwigstraße. Die Arbeiten beschäftigen sich mit den Themen Umweltschutz und Artensterben. Drei der vier Plakate wurden mutwillig zerstört. Nicht zum ersten Mal wurde Webers Werk Opfer von Vandalismus.

Neue Postagentur öffnet in Kürze

Seit nunmehr 125 Jahren gibt es in Ottersheim eine Poststelle. Die Letzte war in der Bäckereifiliale Trauth und schloss kurzfristig. Nun eröffnet Daniela Bosch am 1. März in ihrem 2015 eröffneten „Bärelädl“ die neue Postagentur.