Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit nunmehr 125 Jahren gibt es in Ottersheim eine Poststelle. Die Letzte war in der Bäckereifiliale Trauth und schloss kurzfristig. Nun eröffnet Daniela Bosch am 1. März in ihrem 2015 eröffneten „Bärelädl“ die neue Postagentur.

Auch Bürgermeister Gerald Job freut sich, dass im Jubiläumsjahr „125 Jahre Poststelle in Ottersheim“ Boschs „Bärelädl“ in der Lange Straße