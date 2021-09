31 Menschen, die seit 35 Jahren bei der Feuerwehr mitwirken und weitere 15 Mann, die sich seit 45 Jahren aktiv in dieses Ehrenamt einbringen – diese Jubiläen waren erneut Anlass für die Kreisverwaltung in Germersheim, ihre engagierten freiwilligen Wehrleute mit einem Festakt in der Leimersheimer Hugo-Dörrler-Halle zu ehren.

Mit kurzen Grußworten hießen Hausherr Matthias Schardt und Brand- und Katstrophenschutz-Inspekteur Mike Schönlaub die zahlreichen Gäste willkommen, wobei die Ehrungen auf zwei Termine über den Nachmittag aufgeteilt wurden. In der ersten Runde wurden die Ehrungen für die Feuerwehren der Stadt Wörth sowie die Verbandsgemeinden Bellheim und Jockgrim durchgeführt. Am frühen Abend setzten die Gastgeber den Reigen für die Feuerwehrkräfte aus den Verbandsgemeinden Kandel, Lingenfeld und Rülzheim fort.

In seiner Ansprache dankte Landrat Fritz Brechtel (CDU) den engagierten Männern und Frauen und richtete seinen Blick sowohl auf die besondere regionale Lage, mit dem Rhein vor der Haustür, sowie die vielfache Unterstützung bei Einsätzen im Ahrtal: „Viele von Ihnen haben sich für einen freiwilligen Einsatz in den Katastrophengebieten im Norden unseres Bundeslandes gemeldet und das, obwohl Sie kurz zuvor bereits viele Stunden für den Hochwasserschutz in unserer Region für Deichwachen geopfert hatten. Dieses Engagement ist wahrlich keine Selbstverständlichkeit, daher gebührt Ihnen allen unser ganzer Respekt“.

Für 35-jährige aktive Mitwirkung bei der Feuerwehr wurden folgende Personen ausgezeichnet: für die Feuerwehr aus Bellheim Erik Götz, Thorsten Metz und Matthias Sinn, für die Wehr aus Ottersheim Joachim Kupper und schließlich für Zeiskam Michael Engel und Jochen Humbert. Aus der Einheit Wörth zählten Olav Loch, Bernd Wüst und Stephan Rabenschlag (Maximiliansau) zu den Geehrten.

Die größte Gruppe der Jubilare stellte Rülzheim, mit Hubert Ehnes und Michael Waldinger aus Hördt, Peter Klein und Rene Kropp aus Leimersheim, aus Rülzheim selbst kamen Miriam Geiger, Werner Jantzer, Günter Kapp, Tina Schneider und Sonja Stein. Drei Geehrte waren aus der Verbandsgemeinde Lingenfeld vertreten, Michael Bayer, Martin Leibeck und Michael Kuntz (Schwegenheim) und vier weitere aus Jockgrim: Markus Brock, Heiko Könker, Thomas Heid (Neupotz) und Andreas Wagner (Rheinzabern). Aus Steinweiler wurden für die Verbandsgemeinde Kandel geehrt: Patrik Eichenlaub, Thorsten Hartmann, Michael Hauck, Oliver Meyer und Eric Schwäger und am Ende noch Bernd Schneider für die Feuerwehreinheit aus Germersheim.

Auch bei den Ehrungen für 45-jähriges Mitwirken führte Rülzheim die Liste der Jubilare mit folgenden Personen an: Jürgen Bentz, Werner Geiger und Georg Rassenfoß (alle aus Kuhardt), aus Hördt kamen Bernhard Gehrlein sowie Bernd Wolf und aus Rülzheim selbst Stefan Kupper. Die Jubilare von der Feuerwehr aus Bellheim heißen Rüdiger Gödelmann (Knittelsheim) und Michael Ruck (Bellheim). Vinzenz Heid aus Neupotz wurde für die Wehreinheit in Jockgrim geehrt, Andreas Kreußler kam aus der Stadt Germersheim angereist. Rolf Schönlaub aus Winden und Edgar Jung aus Kandel zählten ebenso zu den Jubilaren wie der Germersheim Günter Trauth sowie Mario Mühl aus Maximiliansau und Konrad Kessler aus Büchelberg.