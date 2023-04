Der Bau eines neuen Brunnens auf dem Dorfplatz von Neidenfels geht voran. Warum es bis zur Fertigstellung dennoch etwas dauert.

Der Brunnenbau mache Fortschritte, freute sich Bürgermeisterin Sybille Höchel (CDU) in einer Sitzung des Gemeinderats am Dienstag. Neidenfels hat fünf Brunnen, die zum Bild des Dorfes beitragen. Der Brunnen auf dem Dorfplatz war nicht besonders attraktiv, er stammte aus den 1960er-Jahren, war zudem nicht mehr im besten Zustand, und die Brunnentechnik war kaputt. Die Mitglieder des Gemeinderats hatten deshalb bereits 2020 beschlossen, dass der Brunnen erneuert werden soll. Inzwischen wurde der alte Brunnen abgerissen und die Technik ausgetauscht. Die Baufirma arbeite sehr gut und habe sogar am Ostersamstag gearbeitet, lobte Stefan Weil (CDU). Höchel berichtete, dass die Sparkasse Rhein-Haardt drei Bäume für das Umfeld des Brunnens bezahlt habe.

Bis der Brunnen fertig ist wird es nach Angaben von Gregor Panczyk, Mitarbeiter der Abteilung Bauen und Natürliche Lebensgrundlagen der Verbandsgemeindeverwaltung Lambrecht, allerdings noch etwas dauern. Unter anderem deshalb, weil der Sandstein, der verwendet werden soll, versiegelt werden muss. Damit diese Versiegelung aushärtet, dürfe es drei Wochen nicht regnen. Aus den Reihen des Rates wurde vorgeschlagen, in dieser Zeit ein Zelt über den Brunnen zu stellen.