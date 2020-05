Neun Punkte stehen auf der Tagesordnung der für Donnerstag angesetzten ersten Sitzung des Gemeinderats von Weisenheim am Sand. Um 19 Uhr trifft sich das Gremium in der Gemeindeturnhalle. Es gibt einiges zu besprechen. „Im vergangenen Vierteljahr haben sich viele Sachen angesammelt, die es nun zu besprechen und abzuarbeiten gilt. Ich hoffe aber, dass wir das alles zügig über die Bühne bekommen“, sagte Ortsbürgermeister Michael Bähr (CDU) am Mittwoch im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

Im Vorfeld der ersten Sitzung nach der langen Corona-Pause machte der Ortschef darauf aufmerksam, dass die Zuschauer zügig ihre Plätze einnehmen sollen, damit es keine Warteschlangen im Eingangsbereich gebe. Da es nicht ausgeschlossen werden könne, dass die Mindestabstände unter den Teilnehmern beim Zugang und Verlassen des Sitzungsortes eingehalten werden können, empfiehlt Bähr allen Interessierten das Tragen einer Alltagsmaske für die Wege.

Interesse in der Bürgerschaft dürfte es sicherlich bei einigen Themen geben. Das wäre zum Beispiel die Sanierung der Grundschule oder die Erweiterung der Kindertagesstätte „An der Bleiche“. Indirekt Thema wird auch wieder die Planung eines Seniorenheims sein. Bei der Sitzung vom 14. November hatte dieses Projekt, das im Gemeinderat laut Arno Krauß von der FWG „nahezu einstimmig“ Zustimmung findet, noch hohe Wellen geschlagen. Ein Investor will offenbar ein zweistöckiges Altenheim mit 88 Betten und 30 Parkplätzen am Ende des Riedwegs errichten. Der anliegende Reitverein allerdings fürchtet um seine Existenz bei einem Bau an dieser Stelle. Die Sitzung verlief damals turbulent. Am Donnerstagabend steht das Gebiet Ludwigshain III nun wieder auf der Tagesordnung. Es geht um einen Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan. Im Flächennutzungsplan ist das Gebiet schon mehrere Jahre. Der Bürgermeister ist dabei befangen. „Wir stimmen ja nicht darüber ab, was da drauf kommen soll. Das wird erst gemacht, wenn der Bebauungsplan Thema wird“, sagte Krauß.

Antrag zurückgezogen

Die FWG hatte eigentlich vor, einen Antrag zu präsentieren. Sie wollten statt im Riedweg ein Areal südlich des Schafweidewegs für den Bau eines Altenheims vorschlagen. Den Antrag hat die FWG aber zurückgezogen. Warum? „Wegen Corona sollen nur dringliche Dinge besprochen werden. Außerdem scheint es auch für den Schafweideweg nun Widerstand zu geben, der das Projekt dort gefährden kann“, sagte Krauß. Dennoch will der Rat am Donnerstag auch für das Areal am Schafweideweg einen Aufstellungsbeschluss auf den Weg bringen.