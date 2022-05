Die positive Nachricht: Nach zwei Jahren Pause wird die Weinkerwe in Forst wieder stattfinden – allerdings in etwas anderer Form.

Das beschloss der Rat einstimmig und folgte damit der Empfehlung des Kerweausschusses. Damit findet die Kerwe in diesem Jahr ausschließlich in den Höfen und auf dem Schulhof statt. Ortsbürgermeister Bernhard Klein (CDU) und Verbandsbürgermeister Peter Lubenau (CDU) wiesen darauf hin, dass ähnlich auch Ende Mai in Meckenheim verfahren werde. Auf dem Schulhof möchte der Verein für Brauchtum und Dorfverschönerung Angebot für Kinder schaffen. Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren soll auch der Verein als Veranstalter der Weinkerwe auftreten.

Im Vorfeld der Ratssitzung hatte der Brauchtumsverein den Wunsch an Ortsbürgermeister Bernhard Klein (CDU) herangetragen, die Kerwe wie vor der Pandemie mit vollem Programm zu feiern. Klein hatte jedoch Probleme gesehen, das Konzept kurzfristig zu ändern. Eine „vorsichtigere“ Version sei auch wegen ungeklärter Fragen zu landesrechtlichen Auflagen vernünftig.

Im Rat machte Klein deutlich, dass beim Besuch der Höfe keine Einlass- und Ausgangskontrollen erforderlich seien. Für die Zeit der Kerwe soll die Dorfstraße durchgängig gesperrt, auch wenn dort nichts stattfindet. Über die Aufstellung von Toilettenanlagen soll nochmals beraten und dann entschieden werden.