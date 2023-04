Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ab nächstem Jahr gelten in Weisenheim am Berg um zehn Prozentpunkte höhere Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuern. Das beschloss der Gemeinderat einstimmig. Damit liegt Weisenheim auf ähnlichem Niveau wie die meisten Gemeinden in der Verbandsgemeinde Freinsheim.

Ab Januar gilt: Grundsteuer A: 325 Prozent, Grundsteuer B: 375 Prozent und Gewerbesteuer: 375 Prozent. Gut acht Euro mehr macht das im Jahr für ein Grundstück von 832 Quadratmetern aus,