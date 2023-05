Die Negativserie der Hockeydamen der TSG Kaiserslautern in der Oberliga hält an. Beim TV Alzey kassierten sie die vierte Niederlage in Folge, die mit 1:4 (0:3) auch noch ziemlich deutlich ausfiel.

Gegen den Tabellenzweiten probierte Kai Musiol ein anderes System aus. Der TSG-Trainer ließ seine Mannschaft etwas defensiver als in den Partien zuvor spielen. Aber auch diese Umstellung brachte keinen Erfolg. „Es ging nach hinten los.“ So kommentierte Musiol den Auftritt seiner Schützlinge in der ersten Halbzeit. Durch schnelle Ballverluste machten sich die Lautererinnen selbst das Leben schwer und gerieten nach einer Strafecke mit 0:1 in Rückstand. Bis zur Pause schlug es dann noch zweimal in ihrem Kasten ein.

Viele Torchancen vermasselt

Kein Wunder, dass Musiol erneut umstellte. Nun ließ er sein Team offensiver spielen. Mit Erfolg. Die Buchenlocherinnen bestimmten die Partie und erspielten sich zahlreiche gute Tormöglichkeiten. „Wir hätten das Spiel ausgleichen können, wenn wir unsere Chancen genutzt hätten“, bemerkte Musiol zu dieser Spielphase. Nichts Neues in dieser verkorksten Runde. Musste doch der Coach schon allzu oft mitansehen, wie sein Team hochkarätige Torchancen vermasselte.

Immerhin war den Seinen gegen Alzey ein Erfolgserlebnis vergönnt. Valérie Kreuz schloss einen guten Spielzug mit dem Treffer zum 1:3 ab. Ein weiteres Tor gelang der TSG aber nicht. Vielmehr fing sie sich noch einen Gegentreffer ein und zog am Ende mit 1:4 den Kürzeren. Damit blieben die Lautererinnen auch in der achten Partie sieglos und stehen mit zwei mickrigen Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz.