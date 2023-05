Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eine Tradition beging ihr Jubiläum - und so viele Freunde, wie coronabedingt erlaubt sind, wollten dabei sein. Zum 20. Mal hatte das Forstamt am Wochenende zum sommerlichen Freiluftkonzert ins Ruhetal zwischen Kaiserslautern und Otterbach eingeladen. Diesmal spielten die „Wandermusikanten“ um die Vanecek-Brüder am Felsenweiher auf. Die Vorfreude war riesig.

Von Isabelle Girard de Soucanton

Unvermittelt kam der Besucherin „Wanderers Nachtlied“ von Goethe in den Sinn. Dabei war statt Ruhe über thüringischen Nadelgipfeln saitenweiche