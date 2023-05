Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Königin der Instrumente stand am Freitag in der 10. Orgelnacht in der Stiftskirche im Mittelpunkt. Organisiert von City-Pfarrer Stefan Bergmann, entfesselten jeweils vier äußerst kompetente Organisten am Spieltisch der großen Oberlinger-Orgel ein wahres Orgelfestival. Aber auch andere Instrumente, darunter die menschliche Stimme, wussten das Publikum zu begeistern.

Schon Robert Schumann begeisterte sich für die Orgel, indem er von der „Allgewalt ihrer Musik“ sprach. Ein Urteil aus berufenem Mund. Die vier Organisten zogen die 120 Zuhörer