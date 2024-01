Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am zweiten Tag der Stadtmeisterschaft präsentierten sich die Favoriten in der Barbarossahalle. Die Zuschauer, die auf einen Außenseitersieg gehofft hatten, wurden enttäuscht. Überraschungen gab’s keine. Erwartungsgemäß sicherten sich der 1. FCK II, der SV Morlautern, die TSG Kaiserslautern und die FCK-Portugiesen die Tickets für die Zwischenrunde am Samstag .

Aber auch wenn es keine Überraschungen gab, so sorgten doch einige Duelle für Stimmung in der Halle. Gleich im Auftaktspiel der Gruppe C lieferten sich in den ersten