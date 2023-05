Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Aus Schweden kommt in Sachen Rock und Pop ja schon seit Langem einiges Gutes. Die Hardrock-Band Thundermother ist ein weiterer Beweis dafür. Sie trat am Samstagabend in der Kaiserslauterer Kammgarn auf.

Die schwedische Qualität im Rock- und Popbereich fing vor fast einem halben Jahrhundert mit ABBA an und hört bei der gerade zum zweiten Mal als Siegerin aus dem Eurovision Song Contest hervorgegangenen