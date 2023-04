Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der TuS Dansenberg sieht sich im Kampf um einen Platz in der Zweiten Handball-Bundesliga erwartungsgemäß starker Konkurrenz ausgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Steffen Ecker bekommt es in ihrer Staffel unter anderem mit dem ehemaligen Zweitligisten HSG Krefeld Niederrhein und dem TSB Heilbronn-Horkheim zu tun. Das erste Gruppenspiel ist am Wochenende nach Ostern vorgesehen.

Nach Gesprächen zwischen dem DHB, den Verantwortlichen der Dritten Liga und den 14 Drittligisten, die sich für die Aufstiegsrunde zur Zweiten Bundesliga gemeldet hatten, steht nun der Modus der