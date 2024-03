Die Sirenen in der Verbandsgemeinde (VG) Bruchmühlbach-Miesau sollen fit gemacht werden für die Inbetriebnahme. Der Verbandsgemeinderat hat in der jüngsten Sitzung die Elektroarbeiten an eine Firma aus Homburg vergeben. Kosten: 24.752 Euro. Wie Bürgermeister Christian Hirsch (SPD) erläuterte, wurden in der VG fast alle der 13 Sirenen montiert. Die Standorte sind die Feuerwache, das Freibad und das Vereinshaus in Miesau, die Grundschule, der Bauhof, das alte Rathaus in Bruchmühlbach, der Jugendtreff in Buchholz, der Kindergarten in Vogelbach, das Rathaus in Martinshöhe und die Dorfgemeinschaftshäuser in Elschbach, Gerhardsbrunn, Lambsborn und Langwieden.