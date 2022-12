Mit einem musikalischen Feuerwerk aus der beschwingten Welt der Operette und des Tanzes läutet die Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern (DRP) mit Chefdirigent Pietari Inkinen am Samstag, 31. Dezember, um 17 Uhr den Jahreswechsel in der Fruchthalle Kaiserslautern ein.

Das Silvesterkonzert trägt den Titel „Jauchzen möcht' ich“. Vorgetragen werden Arien aus „Die lustige Witwe“, der „Czardasfürstin“ und dem „Land des Lächelns“, dazu die Ballett-Suite „Zigeunerfest“ und der „Altwiener Liebeswalzer“. Die Arien und Tanzmelodien der beiden unvergessenen Operettengroßmeister Franz Lehár und Emmerich Kálmán bescheren einen spritzigen Silvesternachmittag.

Für die richtige Mischung aus Leidenschaft, Wehmut, Witz und Eleganz sorgen die beiden Gäste. Die 1983 in der Ukraine geborene Sopranistin Olga Bezsmertna absolvierte ihr Gesangsstudium an der Nationalen Musikakademie in Kiew. Tenor Christian Elsner stammt aus Freiburg. Er ist ein international gefragter Solist mit einer Professur für Gesang an der Karlsruher Musikhochschule. Moderator Roland Kunz garantiert Nonchalance, Spannung und Witz, heißt es in der Ankündigung.

Tickets

Die Karten kosten zwischen 34 und 44 Euro. Sie gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information, Fruchthallstraße 14, Telefonnummer 0631 3652316, beim Thalia Ticketservice unter der Telefonnummer 0631 36219814 und bei allen weiteren Vorverkaufsstellen sowie im Internet unter www.eventim.de.