Was für ein Wochenende für die Hockeyteams der TSG Kaiserslautern! Die Herren setzten sich im Oberliga-Topspiel beim Dürkheimer HC II mit 5:4 (2:0) durch und bauten die Tabellenführung aus. Den Damen gelang eine Riesenüberraschung gegen den Spitzenreiter TV Alzey.

Meisterschaft war zwar in dieser Hallenrunde kein Tabuwort bei den Buchenlochern. Doch im Hinblick auf die Saisonzielsetzung fiel es nicht. Man wollte einfach eine gute Runde spielen und schnell den Ligaverbleib klarmachen. Seit Samstag haben sich die Dinge aber geändert: Meisterschaft und Aufstieg sind für die TSG-Herren sehr konkret geworden. „Wir haben es jetzt in der eigenen Hand“, erklärte nach dem hart erkämpften Sieg über den DHC II Andreas Gillmann, der zusammen mit Jochen Metz das erfolgreiche Trainerduo der TSG bildet.

Wie recht er damit hat, zeigt ein Blick auf die Tabelle. Da steht sein Team mit drei Punkten Vorsprung auf den Ligazweiten TG Worms ganz oben. Und bis zum Saisonende sind „nur“ noch drei Spiele zu absolvieren. Gehen die Buchenlocher auch da so beherzt zur Sache wie zuletzt gegen Dürkheim, braucht ihnen vor dem Restprogramm nicht bange zu sein.

Matchwinner Fath

Die Rolle des Matchwinners spielte gegen den DHC II Marcel Fath. Nach zehn Sekunden schoss er die TSG in Führung. Nach diesem Blitztor lieferten sich beide Teams eine umkämpfte Partie, in der sich Keeper Kai Musiol einmal mehr als fester Rückhalt des Lauterer Teams erwies. Sekunden vor der Pause erhöhte Jonas Bingeser auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel gelang der Heimelf zwar der Anschlusstreffer zum 1:2, doch David Kläs stellte mit seinem Treffer den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Danach überschlugen sich die Ereignisse.

Die TSG geriet stark unter Druck und kassierte zwei Gegentreffer. In dieser kritischen Phase brachte Marcel Fath nach einer Strafecke mit seinem zweiten Tor die Lauterer mit 4:3 in Front. Aber wieder hatte das Heimteam eine Antwort parat und glich zum 4:4 aus. Fünf Minuten vor Spielende gelang den Buchenlochern dann doch noch der entscheidende Schlag. Durch Marcel Fath. Nach einem präzisen Zuspiel in den Schusskreis schob er die Kugel am Schlussmann vorbei zum 5:4 in den Kasten des DHC. Danach ließen die Lauterer in diesem aufregenden Duell nichts mehr zu und durften anschließend ihren fünften Saisonsieg und die Revanche gegen den DHC II feiern, der ihnen in der Vorrunde die bisher einzige Niederlage beigebracht hatte.

Krasse Außenseiterinnen

Für die Hockeydamen der TSG ging es in der Oberligapartie gegen den Spitzenreiter TV Alzey eigentlich nur darum, sich achtbar aus der Affäre zu ziehen und nicht wie in der Vorrunde mit 0:8 unter die Räder zu geraten. Die Rollen waren also klar verteilt: da der turmhohe Favorit, der mit der Empfehlung von fünf Siegen aus fünf Spielen in der Sporthalle des Schulzentrums Süd antrat. Und auf der anderen Seite die abstiegsbedrohten Buchenlocherinnen als krasse Außenseiterinnen. Doch die Mannschaft von Trainer Kai Musiol fügte sich nicht in die für sie vorgesehene Verliererrolle.

Vor heimischer Kulisse gelang ihr eine tolle Überraschung; sie schlug den Tabellenführer mit 3:2 (1:0). „Das war das bisher beste Spiel meiner Mannschaft“, lobte Coach Musiol sein Team nach diesem außerordentlichen Auftritt und erklärte den Sieg damit, dass sich die Seinen genau an den vorgegebenen Matchplan gehalten hätten. „Wir haben tief gestanden und alles wegverteidigt.“ Hinzu kam, dass die sieggewohnten Gäste wohl nicht damit klarkamen, dass ein vermeintlich leichter Gegner so heftigen Widerstand leistete.

Last-Minute-Tor

Sekunden vor der Halbzeitpause brachte Lena Beyer die TSG mit 1:0 in Führung. Nachdem die Alzeyerinnen ausgeglichen hatten, war es Sophie Deho, die einen sehenswerten Konterangriff mit dem Treffer zum 2:1 abschloss. Danach nutzte der Ligaprimus zwar eine Strafecke zum 2:2-Ausgleich und brachte im letzten Viertel anstelle der Torhüterin eine zusätzliche Feldspielern. Aber den spielentscheidenden Treffer erzielten die Buchenlocherinnen. Mit einem Last-Minute-Tor machte Lena Bayer den umjubelten 3:2-Sieg perfekt. Am Ende durften sich die Lautererinnen nicht nur darüber freuen, dem Tabellenführer die erste Niederlage zugefügt zu haben, sondern auch darüber, dass sie mit ihrem zweiten Saisonsieg den Klassenverbleib so gut wie geschafft haben.