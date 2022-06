Polizisten-Mord vor Gericht: In der Verhandlung vor dem Landgericht Kaiserslautern schilderten die Beamten in eindrücklichen Worten, wie sie den Tatort in der Nähe von Ulmet vorfanden.

Es sollte ein Klassenausflug ins Schwimmbad werden. Doch dann kam der Regen. Letztendlich war das ein Segen für vier Eichhörnchenbabys. Denn statt ins Freibad führte der Ausflug die tierlieben Schüler in den Wald – wo sie zu Lebensrettern wurden.

Neues bei der geplanten Baustelle in der Merkurstraße: Im Haupt- und Finanzausschuss soll geklärt werden, welche Firma den Zuschlag für die Fahrbahnerneuerungen erhält.

Kunst auf dem Stiftsplatz: Ende der Woche verwandeln internationale Künstler den Boden auf dem Stiftsplatz in ein Kunstwerk. Bürger der Stadt hatten über das Projekt Street Art abgestimmt.

Rudi Edinger hat vor 55 Jahren ein Auto gebaut – zu seinem 85. Geburtstag hat er das frisch restaurierte Gefährt an der Lauterer Meisterschule für Handwerker wieder gesehen.